Gas Sales Bluenergy parte la campagna abbonamenti “Abbiamo bisogno del grande pubblico”

I Love, acronimo di “Io sono, Lealtà, Orgoglio, Vittoria, Energia” è lo slogan della campagna abbonamenti di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la stagione 2022-2023, presentata stamattina nella Sala Ricchetti della Banca di Piacenza. Testimonial di questa campagna abbonamenti è Robertlandy Simon che proprio a Piacenza anni fa ha iniziato la sua nuova avventura pallavolistica fuori dai confini cubani e che a Piacenza è tornato, per amore verso una città che lo ha accolto a suo tempo a braccia aperte, dopo aver vinto trofei ovunque è stato.

Saranno in totale 11 le partite di Regular Season comprese nell’abbonamento valido per il 78° Campionato di SuperLega a cui si aggiungono tutte le partite casalinghe di Cev Volleyball Cup escluso eventuale semifinale e finale. La vendita si articolerà in due fasi: dal 10 al 31 agosto 2022 compresi è il periodo di prelazione rivolto agli abbonati della scorsa stagione che potranno acquistare l’abbonamento a prezzo promozionale ed esercitare la prelazione sul proprio posto; dal 1° Settembre al 1° Ottobre 2022 compresi la vendita è aperta a tutti a prezzo pieno.

Al tavolo dei relatori presenti – con la Sindaca Comune di Piacenza Katia Tarasconi e l’Assessore allo Sport Comune di Piacenza Mario Dadati – Riccardo Mazza dell’Ufficio Relazioni Esterne Banca di Piacenza, Elisabetta Curti, Presidente Gas Sales Piacenza Volley e Hristo Zlatanov, Direttore Generale Gas Sales Piacenza Volley. “Diciamo a tutti – ha sottolineato la Sindaca Comune di Piacenza Katia Tarasconi – di fare l’abbonamento e sostenere questa Società che tanto ha fatto e sta facendo per portare in giro per l’Italia ed ora anche in Europa il nome di Piacenza. Noi come Amministrazione Comunale ci siamo”. A fare i saluti di casa per la Banca di Piacenza è intervenuto Riccardo Mazza dell’Ufficio Relazioni Esterne: “Il nostro obiettivo come Banca locale è valorizzare sempre di più il territorio e quindi sosteniamo ben volentieri gli attori che lavorano per portare in alto il nome di Piacenza e Gas Sales Bluenergy lo fa in maniera importante. Anche per questa stagione siamo partner organizzativo della società biancorossa: per rinnovare o sottoscrivere gli abbonamenti saranno coinvolte oltre alla sede centrale anche altre sette tra filiali e agenzie”.

A sottolineare l’importanza di avere un PalabancaSport pieno durante la prossima stagione è la presidente Elisabetta Curti: “Ringrazio la Banca di Piacenza che per il quinto anno consecutivo ci ospita per il lancio della campagna abbonamenti e sono felice di sentire la vicinanza della Sindaca Katia Tarasconi e dell’Assessore Mario Dadati che ci stanno dando una grande aiuto. L’amore per Piacenza e il suo territorio è tanto, testimonial di questa campagna abbonamenti è Simon che ha dimostrato di amare Piacenza e ha deciso di tornare per chiudere la sua carriera. Abbiamo una squadra di valore ma anche di valori, il prezzo degli abbonamenti per i vecchi abbonati è ancora più basso rispetto alla scorsa stagione, la squadra è forte e abbiamo bisogno del settimo giocatore sugli spalti, abbiamo bisogno del grande pubblico”.

Hristo Zlatanov ha spiegato che “si tratta di una campagna abbonamenti importante, abbiamo tenuto prezzi bassi per avvicinarci sempre di più al territorio e avere sempre più gente sugli spalti. Stiamo lavorando tantissimo anche sul settore giovanile che già quest’anno ha dato risultati insperati, la foresteria diventa ancora più grande”. E sui giovani ha puntato il suo intervento l’Assessore allo Sport del Comune di Piacenza Mario Dadati. “Fare un riferimento preciso ai giovani come sta facendo Gas Sales Bluenergy è un principio da cui non si può evadere. Sono loro la grande promozione per lo sport. Complimenti alla società per il lavoro fatto fino ad ora, noi ci saremo quando e se sarà necessario”. Renzo Ciardelli, presidente dei Lupi Biancorossi ha “ringraziato la società per l’ottima squadra allestita” e ha salutato con grande gioia il ritorno di Piacenza in Europa.

PRELAZIONE (dal 10 agosto al 31 agosto 2022) – Gli abbonati potranno rivolgersi presso gli sportelli della Banca di Piacenza e gli sportelli di Gas Sales Energia (confermando settore e posto).

– Abbonamento Tribuna Farnese e Gotico € 230 (intero); € 200 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12)

– Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Lupi € 215 (intero); € 190 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12)

– Abbonamento Curva Bovo e Sant’Antonino € 180 (intero); € 160 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12)

POST PRELAZIONE (dal 1° settembre al 1° ottobre 2022) – Le vendite aperte a tutti inizieranno dal 1° settembre 2022 e si chiuderanno il 1° ottobre alla vigilia della prima gara di campionato. In questa fase sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso gli sportelli della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, la biglietteria del PalabancaSport (tel. 0523 1886341) e tramite il portale Vivaticket (www.vivaticket.com) unicamente ai prezzi di seguito indicati:

– Abbonamento Tribuna Farnese e Gotico € 250 (intero); € 220 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 130 (ridotto categorie speciali)

– Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Lupi € 235 (intero); € 210 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 130 (ridotto categorie speciali)

– Abbonamento Curva Bovo e Sant’Antonino € 200 (intero); € 180 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 100 (ridotto categorie speciali).

Nelle Categorie Speciali rientrano i Dipendenti Aziende Sponsor e loro famigliari; Tesserati FIPAV (atleti e dirigenti delle Società di volley); Famigliari degli atleti del settore giovanile You Energy Volley. I tifosi che fanno parte delle Categorie Speciali possono acquistare l’abbonamento unicamente su prenotazione inviando una email a biglietteria@youenergyvolley.it. Gas Sales Energia premia inoltre i clienti tifosi della squadra con una promozione a loro dedicata e che prevede uno sconto di €. 50 sul prezzo dell’abbonamento. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Gas Sales Energia. Per gli iscritti al Club Lupi Biancorossi sono previste ulteriori vantaggi; per conoscere tutti i dettagli: lupibiancorossi@hotmail.com.

SOTTOSCRIZIONI – Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario esibire il documento di identità e tessera abbonamento della stagione 2021-2022 (in caso di rinnovo). Per sottoscrivere più abbonamenti, oltre al proprio documento di identità, occorre esibire anche il documento di identità e la tessera abbonamento della stagione 2021-2022 (in caso di rinnovo) delle persone di cui si vuole sottoscrivere l’abbonamento.

SPORTELLI BANCA DI PIACENZA

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

SPORTELLI GAS SALES ENERGIA – Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma. Per ulteriori informazioni e per conoscere data e luogo di ritiro della tessera abbonamento: tel. 0523 1886341; biglietteria@youenergyvolley.it: gassalespiacenza.it/abbonati. In caso di gare a porte chiuse per motivi legati alla pandemia e indipendenti da Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, l’abbonamento non consentirà l’accesso al PalabancaSport. In caso di ingresso consentito a un numero di spettatori inferiore agli abbonamenti rilasciati, sarà Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a definire le modalità di accesso in base alle normative in essere per consentire a tutti di intervenire al maggior numero di gare. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo in caso di apposito Decreto Legge Ministeriale.