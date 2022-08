Gas Sales punta sui giovani: da lunedì Open Volley Week dedicata ai ragazzi

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e settore giovanile, l’evoluzione continua. In casa Gas Sales Bluenergy si è iniziato a lavorare da poco su tutto quanto è dietro alla prima squadra, un’accelerata decisa si è avuta l’estate scorsa con l’arrivo di Renato Barbon nelle vesti di responsabile tecnico e di allenatore. Il suo curriculum parla chiaro: tre titoli italiani vinti con Treviso e il quinto posto di categoria alla guida dell’Italia Allievi nel 2017. E a Piacenza, pochi mesi fa, un secondo posto alla Finale Regionale Under 15 e partecipazione alle Finali Nazionali Giovanili Under 15 svoltesi a Campobasso nel giugno scorso.

Ed ora si dà seguito al progetto, è stata attivata una foresteria che consentirà di portare nel roster sei-sette atleti di livello provenienti da altre città italiane. Attualmente sono cinque i ragazzi di età compresa tra i 13 e 15 anni in foresteria seguiti costantemente da un tutor. Due ragazzi arrivano dalla Sicilia, uno dal Veneto, uno dall’Emilia Romagna ed uno dalla Toscana. “La società – sottolinea Isabella Cocciolo Amministratore Unico di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – è particolarmente attenta che il progetto legato al settore giovanile ampli i propri orizzonti anche fuori dal territorio piacentino. Non è stato semplice trovare il luogo per la forestiera e partire con l’organizzazione, ci siamo riusciti ed ora speriamo che un numero sempre maggiore di ragazzi anche di altre province e regioni abbracci il nostro progetto”.

Ma Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è alla ricerca anche di nuovi ragazzi piacentini che vogliono avvicinarsi alla pallavolo. E così per i nati dal 2008 al 2014 ecco l’Open Volley Week: da lunedì 29 agosto al 2 settembre e dal 5 al 9 settembre possibilità per tutti i ragazzi che lo vorranno di allenarsi e provare ad avvicinarsi al mondo della pallavolo. Prevista, compatibilmente con gli impegni con la prima squadra, anche la presenza dei giocatori di Superlega. L’appuntamento è dalle 7,45 alle 12 nel cortile Pala Gambardella di Via Alberici a Piacenza e dalle 15 alle 17 nella Palestra Anna Frank di Via Manzoni a Piacenza. Per ulteriori informazioni: 0523 1886341; 388 6048677; giovanili@youenergyvolley.it.