Ghetti (Pd) “Riversiamo in campagna elettorale le energie positive delle comunali”

In poco più di un mese di campagna elettorale avrà un compito non certo facile. Provare a ribaltare i pronostici (basati sui sondaggi) che danno il collegio uninominale della Camera di Piacenza e provincia, più un’appendice di provincia di Parma, quasi blindato per il centrodestra. Ma alla candidata del Partito Democratico Beatrice Ghetti, 38 anni, ingegnere edile, project manager nel settore dell’edilizia sostenibile e delle energie rinnovabili per una grande multiutility, non manca la determinazione e la voglia di affermarsi.

Militante del Pd da diversi anni, attualmente è consigliere comunale di minoranza a Vigolzone, dal 2014 al 2019 è stata consigliere di maggioranza con delega a servizi tecnologici e ricerca bandi di finanziamento sempre a Vigolzone nell’amministrazione guidata da Francesco Rolleri. La Ghetti sarà candidata anche nel listino proporzionale in terza posizione, dopo la capolista Paola De Micheli e Andrea Rossi di Reggio Emilia.

Sarà una campagna elettorale compressa e in un periodo dell’anno particolare, ma Piacenza città è anche reduce dalle comunali vinte. In questo contesto cosa proporrai, su quali temi intendi puntare per rappresentare questo territorio?

Tra le tante tematiche – per sensibilità e deformazione professionale – sento molto i temi programmatici legati ad ambiente ed energia, rigenerazione urbana attraverso incentivi per il recupero del costruito anziché il consumo di suolo, la parità salariale tra uomini e donne, e la riduzione delle tasse sul lavoro agendo sui contributi previdenziali per alzare gli stipendi ed incentivare le imprese ad assumere.

Aver vinto le comunali meno di due mesi fa può essere un vantaggio? Come intendi sfruttarlo?

Le elezioni comunali e le politiche sono competizioni elettorali difficilmente paragonabili: il voto politico in programma il 25 settembre è molto più legato ai partiti rispetto alle amministrative. La cosa certa è che la straordinaria vittoria di Katia Tarasconi ha prodotto grande entusiasmo tra i militanti di centrosinistra, e queste energie positive saranno sicuramente riversate su questa campagna elettorale che andiamo ad affrontare.

La vera malattia della politica di oggi si chiama astensione, come fare per invertire questo trend?

Metterci la faccia e incontrare le persone: i cittadini hanno bisogno più che mai di essere ascoltati e di sentire i propri rappresentanti politici più vicini, a tutti i livelli. Sono una consigliera comunale di provincia, abituata ad essere riferimento diretto per le persone. Su questo sono instancabile.

E poi sui punti programmatici: dobbiamo proporre programmi concreti la cui realizzazione è concretamente sostenibile.

Davanti alle più svariate proposte il cittadino deve chiedersi: come è realizzabile quanto promette il partito X? Ecco, noi della coalizione Italia Democratica e Progressista abbiamo un programma sostenibile.

Di cosa ha bisogno secondo te la provincia di Piacenza per rilanciarsi, in termini di sviluppo e qualità della vita.

La partita dei fondi PNRR è fondamentale per tutto il territorio di Piacenza: l’arrivo di questi fondi europei garantirà interventi strutturali ad enti ed imprese, e avrà conseguenti benefici sui cittadini.

Questo obiettivo di reperimento di tali finanziamenti ad oggi è legato a quella che sarà la collocazione dell’Italia nello scenario internazionale, soprattutto nei rapporti con l’Europa.

È evidente che un governo di centrosinistra, progressista, garantirebbe una stabilità che ci permetterebbe di ottenere la fiducia necessaria per lo sblocco di tutti i fondi, nel rispetto degli impegni.