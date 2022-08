Gilda “I politici locali si attivino contro i tagli alla scuola statale”

“I politici locali che vogliono interessarsi di scuola incalzino i loro referenti pretendendo ulteriore organico per il nostro territorio; sono decisioni discrezionali che la politica, volendo, può attuare”. È l’appello lanciato dal sindacato Gilda in una nota stampa. “Contro l’ennesima tornata di tagli alla scuola statale – si legge nella nota – i maggiori sindacati del settore, tra cui la Gilda degli insegnanti, hanno scioperato lo scorso 30 maggio: una riduzione di cattedre che nel nostro territorio fa sentire i suoi pesanti effetti anche alla gente di San Protaso, dove cessa di esistere il plesso di scuola dell’Infanzia. Decisione che l’ufficio scolastico aveva comunicato “regolarmente” alle organizzazioni rappresentative già due mesi fa e della quale il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d’Arda avrà sicuramente riferito tempestivamente alle famiglie”.

“I tagli – prosegue la nota – sono iniziati già nel lontano 2008, con la riforma “Gelmini-Tremonti” e vedono responsabili tutte le forze politiche succedutesi al governo fino a oggi, l’attuale governo li ha persino incrementati. I politici locali che vogliono interessarsi di scuola incalzino i loro referenti pretendendo ulteriore organico per il nostro territorio; sono decisioni discrezionali che la politica, volendo, può attuare. San Protaso, come già Marsaglia e Ottone, sono vittima degli stessi decisori: il Ministero dell’Istruzione è guidato da Patrizio Bianchi (area Pd) e dai sottosegretari Rossano Sasso (Lega) e Barbara Floridia (5 Stelle)”. La Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, tramite il suo coordinatore Salvatore Pizzo, coglie l’occasione “per far presente ancora una volta che il settore, nel nostro territorio, ha bisogno oltre che di referenti tecnici anche di interlocutori politici che possano essere garanti delle esigenze espresse dai corpi rappresentativi locali, sindacali e anche amministrativi”.