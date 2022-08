Grande Andrea Dallavalle: argento europeo nel salto triplo

Ci si attendeva un grande risultato, e Andrea Dallavalle non ha deluso le aspettative: il campione piacentino – scuola Atletica Piacenza e tesserato per le Fiamme Gialle – conquista la medaglia d’argento nella finale del salto triplo agli Europei di Monaco.

Una gara iniziata in salita per Dallavalle, con due nulli consecutivi prima del balzo da 16,81 nel terzo tentativo che gli ha garantito la possibilità di altri tre salti. E al quinto turno in pedana ecco il salto da 17,04 che lo ha proiettato al secondo posto dietro l’inarrivabile portoghese, campione olimpico e mondiale, Pedro Pablo Pichardo (17,50). Già sicuro dell’argento, Andrea – che ai mondiali di Eugene aveva mancato il podio per pochi centimetri – ha chiuso la sua gara con un salto nullo. A completare il podio il francese Pontvianne (16.94). Fra gli azzurri, ottima anche la prova di Tobia Bocchi, quarto con 16.79, mentre ha chiuso nono Emmanuel Ihemeje (16.55). L’Italia torna così sul podio nel salto triplo a dieci anni di distanza dalla medaglia conquistata da Fabrizio Donato.

“Sono davvero contento – le parole a caldo di Dallavalle ai microfoni Rai – avevo degli obiettivi e torno a casa con quello che volevo. Mi dispiace per quei salti nulli, ma il risultato è arrivato lo stesso ed è la ciliegina sulla torta di questa stagione. Stasera avrei voluto fare qualcosa in più, ma quello che conta è il risultato. Dedico questa medaglia al mio allenatore Ennio (Buttò, ndr), alla mia famiglia e a tutti i miei amici; con il mio fisioterapista avevamo fatto una scommessa, ora mi deve una cena…”

Un’altra giornata da ricordare per lo sport piacentino, dopo l’oro conquistato martedì da Silvia Zanardi agli Europei di ciclismo su pista e il podio sfiorato nel nuoto da Giacomo Carini.

“BRAVISSIMO ANDREA! EMOZIONATI E FELICI” – “Qualche giorno fa, accogliendoti in Municipio con il tuo allenatore Ennio Buttò e con la tua famiglia, abbiamo letto nei tuoi occhi la passione, la grinta, la determinazione che questa sera, sulla pista di Monaco, ti sono valse l’argento europeo: un risultato straordinario, che tutta l’Italia sportiva oggi applaude con orgoglio e riconoscenza”. Con queste parole la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e l’assessore allo Sport Mario Dadati si rivolgono ad Andrea Dallavalle, “emozionati e felici di esprimere ancora una volta la gioia immensa della comunità piacentina nel guardare alla tua costante crescita, al talento e alla maturità con cui, ormai, da giovane promessa sei diventato una certezza su cui l’atletica azzurra può sempre contare. Bravissimo Andrea, grazie di cuore per questo nuovo sogno che si è realizzato”.