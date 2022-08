Un Ferragosto al lavoro per i volontari della Croce Rossa di Piacenza. Come nelle altre giornate festive, non si ferma l’attività per tanti operatori dell’assistenza, per garantire i servizi essenziali e intervenire in caso di emergenza.

Nelle foto gli operatori della Cri in servizio il 15 agosto nei presidi di Piacenza, Bobbio, Ottone, Farini, Podenzano, Borgonovo, Cadeo, Marsaglia e San Nicolò.