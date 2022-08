Il ‘118’ degli animali cerca volontari

Da alcuni anni è operativa nel territorio di Piacenza l’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, una realtà che svolge un ruolo molto prezioso per la tutela e il soccorso dei nostri amici a 4 zampe. “Aisa è una associazione di volontariato che si occupa principalmente – spiega il presidente Gianfranco Busatto – di soccorso e recupero animali vaganti oppure in stato di necessità, come cani e gatti feriti o purtroppo deceduti. E’ un servizio che svolgiamo, grazie a una specifica convenzione, solo per il Comune di Piacenza, 24 ore su 24, sette giorni su sette”.

“In media svolgiamo dai 25 ai 35 interventi al mese – continua -. Tra il 2019 e il 2020 abbiamo effettuato 460 servizi, diventati 270 nel 2021. Al momento contiamo 18 volontari ma siamo sempre alla ricerca di nuove adesioni; per poter svolgere l’attività di recupero e soccorso animali è necessario frequentare un corso ad hoc, riconosciuto dall’Ausl. Ma non è questo il solo servizio da noi offerto. C’è anche quello di taxi animal, che consiste nel trasportare gli animali domestici dove viene richiesto dal proprietario, anche nel caso in cui quest’ultimo debba recarsi in ospedale per motivi di salute. I nostri volontari non chiedono soldi – sottolinea – ma chi usufuisce dei nostri servizi può effettuare una donazione tramite iban per sostenere l’associazione”. Ultimo aspetto che Busatto tiene a precisare è il comportamento da tenere nel caso di cani vaganti. “Vanno allertate – dice – le forze dell’ordine che provvedono poi a richiedere il nostro intervento. L’animale non va trattenuto, ma chi fa partire la segnalazione deve restare sul posto per consentirci di arrivare”.

La sede si trova a Rottofreno in via della stazione 27. Per maggiori informazioni chiamare i numero 391 34 61 316 oppure mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica: aisapiacenza@gmail.com inoltre è consultabile la pagina Facebook (Aisa sezione di Piacenza).