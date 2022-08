Il biancorosso Simone Carnevale ai mondiali U18 negli Usa

Ai play-off di B, iniziati il week-end scorso, il Piacenza Baseball dovrà fare a meno del giovane lanciatore Simone Carnevale (classe 2004) convocato in azzurro per i Mondiali U18 che si giocheranno negli Stati Uniti dal 9 al 18 settembre prossimo. Simone è stato disponibile, e schierato come lanciatore partente, sabato in gara1 contro Reggio Emilia ma già domenica si è unito al gruppo azzurro partito per il Canada, in quanto sarà a Toronto che verrà preparato il Mondiale. Gli azzurrini resteranno lì fino al 6, impegnati in sessioni di allenamento e in quattro amichevoli contro rappresentative di altrettanti college: University of Toronto, University of Waterloo, York University e Toronto Metropolitan University.

Questo importante percorso di avvicinamento al XXX Mondiale U18 è possibile grazie al tangibile supporto della comunità italiana presente nella metropoli canadese. Il trasferimento in Florida, nei pressi di Tampa, avverrà il 7 mentre l’esordio azzurro sarà il giorno 9 contro il Giappone all’Ed Smith Stadium di Sarasota. Carnevale ed i suoi compagni se la dovranno vedere, nel gruppo A, anche con Taiwan, Messico, Panama ed Australia. Nel gruppo B sono invece i padroni di casa degli Stati Uniti, Corea del Sud, Olanda, Canada, Brasile e Sudafrica. L’Italia arriva a questa manifestazione grazie al secondo posto ai Campionati Europei giocati l’anno scorso a Macerata. Per Simone Carnevale si tratta della seconda esperienza in Nazionale dopo gli Europei U15 giocati a Nettuno nel 2019.