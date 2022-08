Il bilancio del Laboratorio Aperto “Negli ultimi tre anni oltre 100 iniziative”

Mercoledì 3 agosto alle ore 11 il Laboratorio Aperto di Piacenza, ex chiesa del Carmine, organizza una conferenza stampa aperta al pubblico nella quale illustrerà le attività svolte nel triennio 2019- 2022 e presenterà le principali iniziative in programma nei prossimi mesi.

“Nonostante le limitazioni dovute al Covid 19 – spiegano dal Laboratorio Aperto -, tante sono state le iniziative, le attività avviate e le realtà coinvolte nel corso del triennio appena concluso, dando vita alla creazione di un palinsesto blended ricco e diversificato. Più di 100 iniziative in presenza e online con oltre 7500 partecipanti complessivi, 3 giornate di hackathon sulla mobilità sostenibile, sul cambiamento climatico e sul digitale con più di 20 gruppi di lavoro, più di 250 ore di formazione per ragazzi e ragazze sui temi della robotica, dell’elettronica e del coding e circa 400 utenti coinvolti nelle iniziative e nei servizi di cittadinanza digitale, 3 applicativi per piattaforme mobili presentati, 3 dimostratori, 10 postazioni di coworking attive e 2 startup incubate”.

La conferenza stampa – gratuita ed aperta al pubblico – sarà anche occasione per condividere i progetti in partenza e gli eventi in programma nel secondo semestre dell’anno.