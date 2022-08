Il Centro Diurno per anziani della Besurica compie 10 anni

Alla presenza del Sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e del Presidente della Fondazione Roberto Reggi, insieme a tutti gli anziani ospiti, alle loro famiglie e agli operatori, il Centro Diurno della Besurica, gestito da Unicoop, festeggerà giovedì 4 agosto il suo decimo compleanno.

Inaugurato nell’estate 2012, il Centro Diurno della Besurica è una struttura semiresidenziale sociosanitaria che assiste anziani con diverso grado di non autosufficienza e si prefigge di garantire agli anziani ospiti adeguata tutela socio-sanitaria in un contesto di vita comunitaria con caratteristiche di familiarità, di favorire negli anziani ospiti il mantenimento e/o il recupero di capacità fisiche, mentali e relazionali e di prevenire ulteriore perdita di autonomia, sostenere i nuclei familiari di appartenenza in vista del mantenimento dell’anziano nel proprio ambiente di vita. Il Centro è accreditato con Comune di Piacenza e Az. Usl nel rispetto delle normative regionali in materia.

Il Centro, situato in Via Braille, vicino alla piazza e alla parrocchia, è diventato da subito parte integrante del quartiere. Gli ospiti ricevono spesso la visita dei bimbi della scuola materna e del nido, partecipano alle attività dalla vicina biblioteca e dei volontari della Misericordia. La volontà di essere un centro diurno aperto, si concretizza anche attraverso la creazione di collaborazioni stabili e strutturate con associazioni di volontariato, ragazzi del servizio civile, allievi di scuole superiori e non, stagisti di enti di formazione e studenti universitari. Tali collaborazioni hanno permesso la realizzazione di attività e momenti animativi, partecipazione a eventi culturali, feste a tema, uscite, visite ai musei, ecc.

Il Centro Diurno della Besurica accoglie oggi 18 ospiti convenzionati con il Comune di Piacenza e due utenti privati.