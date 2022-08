Il circo contemporaneo di Petit Cabaret apre il festival “Lultimaprovincia”

Debutto per la 31a edizione di Lultimaprovincia Festival, che presenta lo spettacolo di Circo Contemporaneo “Street Show”.

La compagnia Petit Cabaret si esibirà domenica 14 agosto alle 21 in Piazza Combattenti a Nibbiano, nel comune di Alta Val Tidone.

Spettacolo all’aperto di Circo Contemporaneo

Il Petit Cabaret 1924 è uno spettacolo che si ispira all’illustre e scanzonato teatro di varietà dell’inizio del secolo scorso, periodo di grande speranza ed emancipazione sociale ed artistica.

Artisti internazionali per uno spettacolo, adatto a tutte le età e sempre nuovo, perché il repertorio cambia ad ogni città e perché tutti gli spettatori sono ospiti graditi, accompagnati dal Maestro di Pista in un’esperienza coinvolgente ed emozionale.

«L’opera d’arte non è il prodotto della creazione, ma l’artista stesso». Il Capocomico Romeo Matteo Zamboni

Lultimaprovincia Festival è un progetto di Manicomics Teatro realizzato con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Regione Emilia Romagna, il Ministero della Cultura.

Per informazioni: Whatsapp 353 430 2346

VIDEO La preghiera del clown

VIDEO Guarda il Teaser

IL PROGRAMMA COMPLETO