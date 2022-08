Il contatore dell’elettricità va in cortocircuito, intervengono i vigili del fuoco

Forse è stato un sovraccarico di energia a causare un principio di incendio che ha coinvolto alcuni contatori elettrici di un condominio in via Damiani a Piacenza, all’altezza della rotonda di via Leonardo da Vinci. I primi ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i residenti dello stabile, che sono intervenuti scaricando gli estintori in dotazione. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell’area interessata e per eseguire tutte le verifiche del caso. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata e al momento non è stato disposto l’allontanamento dei residenti dal condominio; alcune abitazioni dello stabile sono invece rimaste senza elettricità.

