Il Fiorenzuola saluta Davide Arrondini: rescissione del contratto

Si separano le strade del Fiorenzuola e dell’attaccante Davide Arrondini: il club rossonero comunica la rescissione consensuale del contratto. Arrivato in rossonero nella stagione di Serie D 2019/2020, Arrondini ha collezionato tra Serie C e Serie D un totale di 82 presenze e 19 reti complessivamente, contribuendo nella stagione 2020/2021 alla promozione del Fiorenzuola con 11 reti all’attivo.

”L’Airone di Pesaro”, come è stato soprannominato Arrondini dai tifosi rossoneri, nella scorsa stagione ha collezionato 22 presenze segnando due reti, alla Juventus U23 ed alla Pro Sesto. “A Davide – si legge in una nota del club valdardese – il più grande ringraziamento per queste stagioni da parte di tutta la società rossonera, con l’augurio di un futuro sportivo e personale di alto livello”.