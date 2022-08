Il “Grande fiume” non c’è più: le immagini di una siccità sempre più allarmante

A Pontelagoscuro, nel ferrarese, la portata del fiume Po è vicina alla drammatica soglia psicologica dei 100 metri cubi al secondo. Ciò decreterebbe la fine dell’immagine di “Grande fiume” con tutte le conseguenze, soprattutto di carattere ambientale, che ne stanno derivando. L’allarme arriva dall’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche in un rilevamento effettuato alla fine di luglio. Il record di portata minima mensile di luglio, registrato nel 2006, era di 237 metri cubi al secondo, mentre quest’anno ci si attesterà presumibilmente al di sotto dei 170 metri cubi al secondo. Un dato clamorosamente allarmante. Contestualmente, la risalita del cuneo salino sfiora i 40 chilometri dalla foce del Po di Goro durante l’alta marea. Come segnala l’Osservatorio Anbi, il fenomeno interessa i tratti terminali della gran parte dei fiumi settentrionali (ultima arrivata, la Livenza in Veneto), intaccando i prelievi ad uso potabile.

“Nel Nord Italia è una condizione di siccità finora sconosciuta ed è evidente che non basterà qualche temporale a riportare in equilibrio il bilancio idrico – evidenzia Francesco Vincenzi, Presidente Anbi -. In questa prospettiva è ancora più preoccupante che siano proprio Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, le regioni che, nel 2021, hanno maggiormente consumato e cementificato suolo, sottraendolo all’agricoltura ed alla naturale funzione di ricarica delle falde, accentuando al contempo il rischio idrogeologico”.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) evidenzia come gli effetti dei cambiamenti climatici siano ormai sotto gli occhi di tutti. Proprio in queste ultime settimane in Italia il grande caldo e la siccità stanno colpendo in modo particolare le regioni del centro-nord con la conseguente forte riduzione della portata del fiume Po. Per monitorare la situazione risulta fondamentale l’ausilio dei satelliti.

I satelliti Sentinel-1 sono dotati di un sensore radar, il Sar – Synthetic Aperture Radar (Radar ad Apertura Sintetica) capace di catturare immagini della superficie terrestre sia di giorno che di notte e praticamente in qualsiasi condizione atmosferica. La missione ha come obiettivo proprio il monitoraggio di fenomeni naturali e non, sia sulla terraferma che in mare e nelle regioni artiche, fornendo supporto alla gestione dei rischi e delle emergenze, all’analisi dell’inquinamento, alla gestione di foreste e zone agricole e a tanto altro. Il Laboratorio Geosar dell’Ingv, utilizzando i dati SAR di Sentinel-1, ha sviluppato un’analisi per mettere in evidenza come il Fiume Po abbia cambiato la portata delle sue acque in questi ultimi anni, puntando l’attenzione su quello che è successo quest’anno.

Comparazione tra un’immagine del giugno 2015 ed una di giugno 2022, relativa ad un tratto del fiume in prossimità di Piacenza. Le aree di colore rosso sono quelle prosciugate. Fonte Ingv

La figura sopra mostra il risultato della comparazione tra un’immagine del giugno 2015 ed una di giugno 2022, relativa ad un tratto del fiume in prossimità di Piacenza. La figura, ottenuta con la cosiddetta tecnica di combinazione in falso colore del segnale elettromagnetico Sar retro-diffuso al sensore (il backscattering), presenta delle aree di colore rosso all’interno dell’alveo del Fiume Po. Queste aree sono relative a superfici non più coperte da acqua, ossia porzioni di fiume ormai prosciugate. La figura è stata ottenuta assegnando al canale Rosso un’immagine Sar acquisita nel giugno 2022, mentre ai canali Blu e Verde, un’immagine SAR acquisita a giugno 2015.

Animazione: European Space Agency | Visualizza l’immagine in movimento

Si vede chiaramente, nell’immagine animata realizzata da Close-up Engineering con le immagini di Esa (Agenzia Spaziale Europea), la situazione del Po a Piacenza fra giugno 2020 e giugno 2022. Le tre immagini satellitari evidenziano la riduzione di portata, con la formazione di vere e proprie spiagge lungo gli argini del “Grande fiume”.

Immagine del 20 Giugno 2022 rilevata dai satelliti dell’European Space Agency

Lo stato del Po mostrato nell’immagine del 20 giugno 2022 – osserva Close-up Engineering – segue una delle intense ondate di calore registrate sul continente. Anche qui il programma Copernicus ci mostra le temperature al suolo, stavolta grazie a Sentinel 3. La scala presente in basso lascia capire l’intensità del calore registrato: dai 20 gradi ai 48°C. L’immagine è ottenuta grazie al Sea and Land Surface Temperature Radiometer instrument presente a bordo del satellite.

Si nota che la Spagna è stata la Nazione più interessata dal fenomeno, qui le aree rosse dominano. Anche la Francia e l’Italia sono state interessate, soprattutto nell’area di Lione e in Sardegna. La morfologia della Pianura Padana è riprodotta dalla traccia termica del satellite: si notano aree con temperature minime al suolo di 30° C.

IL CONTRIBUTO DEI SATELLITI – Le Agenzie Spaziali di molti Paesi gestiscono flotte di satelliti equipaggiati con sensori per l’Osservazione della Terra in grado di acquisire immagini preziose. I ricercatori elaborano i dati satellitari per ricavarne informazioni utili al monitoraggio e alla gestione dei rischi ambientali.

Le missioni Sentinel di Copernicus (Esa) sono tra le missioni satellitari di grande rilievo. Fanno parte del programma Copernicus finanziato dalla Comunità Europea (https://www.copernicus.eu/it).

Copernicus è un programma spaziale dell’Unione Europea che comprende attualmente otto satelliti Sentinel: Sentinel-1A e -1B per imaging radar, Sentinel-2A e -2B per imaging ottico, Sentinel-3A e -3B per il monitoraggio dell’oceano e dell’atmosfera; Sentinel-5P per il monitoraggio della qualità dell’aria e Sentinel-6 per il monitoraggio del livello del mare.

Le immagini del fiume Po – Il Laboratorio Geosar dell’Ingv – si legge sul sito web -, utilizzando i dati SAR di Sentinel-1, ha sviluppato un’analisi per mettere in evidenza come il fiume Po abbia cambiato la portata delle sue acque in questi ultimi anni, puntando l’attenzione su quello che è successo quest’anno. Tipicamente l’acqua (del fiume in questo caso) ha un ritorno di segnale Sar molto basso, per cui presenta nelle immagini dei pixel nettamente scuri. Il terreno invece (o altri oggetti della scena) ha un ritorno Sar decisamente più forte, presentando dei pixel chiari all’interno dell’immagine. Ne consegue che, nelle aree del fiume in cui si è verificato un fenomeno di prosciugamento, il ritorno di segnale dalla scena risulta più alto a causa della presenza del terreno all’interno del fiume. La combinazione di colori sopra descritta ci permette di raffigurare questo cambiamento di superficie (da acqua a terreno) con il colore rosso, il quale è rappresentativo dell’immagine acquisita nel giugno del 2022.