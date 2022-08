Il Mantovano regala due podi all’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi

Doppio podio lombardo per l’Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi, protagonista oggi (domenica) su due fronti nella propria regione. Per il team di Sarezzo, infatti, sono arrivati due piazzamenti prestigiosi nel Mantovano. A Ospitaletto, negli Esordienti secondo anno, piazza d’onore per Matteo Mori, secondo alle spalle solamente del trentino Brandon Fedrizzi (Forti e Veloci), che taglia il traguardo delle quindici vittorie stagionali. Per il bresciano Mori, si tratta del quinto podio 2022 contando anche l’altro secondo posto a Camignone, la terza piazza a Dosson e le vittorie a Covo e Salizzole. Negli Juniores, invece, bella terza piazza per il bresciano Andrea Cocca nella gara nazionale di Casteldario (Mantova). La vittoria è andata al colombiano Jonathan Guatibonza Becerra, che ha preceduto Mattia Negrente e lo stesso Cocca, che centra il secondo podio stagionale dopo la seconda piazza a San Prospero.

Risultati

Esordienti secondo anno Ospitaletto Mantovano: 1° Brandon Fedrizzi (Forti e Veloci) 48 chilometri alla media di 36,844 chilometri orari, 2° Matteo Mori (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 3° Gennaro Matrone (Team Cesaro), 4° Riccardo Farias (Biassono), 5° Ruben Ferrari (Romanese), 6° Mattia Arnoldi (Romanese), 7° Andrea Marchetti (Villongo), 8° Eros Alborghetti (Biassono), 9° Paolo Turelli (Progetto Ciclismo Rodengo Saiano), 10° Matteo Bongiorni (Velo Club Pontenure 1957)

Juniores Casteldario: 1° Jonathan Guatibonza Becerra (Colombia, Talento Col-Strongam) 130 chilometri in 3 ore 8 minuti 52 secondi, media 41,299 chilometri orari, 2° Mattia Negrente (Assali Stefen Makro), 3° Andrea Cocca (Aspiratori Otelli Alchem Carin Baiocchi), 4° Edoardo Cipollini (Fosco Bessi Vanzi Ozierese), 5° Riccardo Lorello (Regia Congressi Seiecom Valdarno), 6° Alessandro Zanetti (Regia Congressi Seiecom Valdarno), 7° Filippo Gallio (Campana Imballaggi Geo&Tex), 8° Gabriele Leonardi (Maserati Cadeo Carpaneto), 9°Christian Lunardon (Sandrigo Bike), 10° Daniele Bono (Feralpi Group).