Il Piace rinforza la difesa: dal Pisa arriva Masetti

Il Piacenza Calcio 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 il diritto alle prestazioni del calciatore Lorenzo Masetti dal Pisa Sporting Club 1909.

Masetti, difensore classe 2001, è cresciuto tra i settori giovanile di Empoli e Pisa. Ha esordito tra i professionisti in con i nerazzurri nel 2020/21. La scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Ancona nel girone C di Serie C, giocando anche i playoff. In totale ha collezionato 40 presenze con il club marchigiano, servendo anche due assist.