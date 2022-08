Il prefetto Daniela Lupo visita gli operatori della Questura in servizio a Ferragosto

Questa mattina, alle ore 8 e 45, il Prefetto della Provincia di Piacenza, Daniela Lupo, si è recata in Questura dove, unitamente al Vice Questore Vicario, Marina Festini, ha incontrato una rappresentanza dei Funzionari e del personale della Polizia di Stato in servizio nella giornata di Ferragosto. Il Prefetto ha rivolto un saluto a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato in servizio nella provincia di Piacenza e ha manifestato la sua particolare vicinanza a tutte le Forze dell’Ordine che anche in queste giornate festive proseguono nel loro quotidiano impegno a tutela della legalità e per la sicurezza di tutti i cittadini.