Il presidente Bonaccini in visita sul set dell’ultimo film di Bellocchio, “La conversione”

Il Bobbio Film Festival è già in pieno svolgimento, e il regista Marco Bellocchio è impegnato sul set del suo ultimo film, La Conversione, che lo vede in impegnato in diverse location in Emilia.

La pellicola, ispirata alla storia di Edgardo Mortara, il bambino ebreo che nel 1858 fu allontanato dalla sua famiglia di origine per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, è realizzata con il sostegno della Regione Emilia Romagna. Il presidente Stefano Bonaccini ha raggiunto il regista piacentino a Modena, nella chiesa di San Barnaba.