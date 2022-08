Imbrattati i muri del centro culturale a San Nicolò con offese alla Lega. Rancan “Nessuna intimidazione ci potrà fermare”

Scritte offensive, con insulti al leader della Lega Matteo Salvini e contro la Lega, sono comparse questa mattina sulla parete del centro culturale di San Nicolò del Comune di Rottofreno, in provincia di Piacenza. “Il danneggiamento del patrimonio pubblico dovrebbe essere punito severamente – ha detto Gianmaria Pozzoli, assessore e vicesegretario della locale sezione della Lega – Non possiamo più permetterci che dei ragazzi senza valori e cultura arrechino un danno al patrimonio pubblico rovinando con scritte offensive i muri di edifici comunali. Il potenziamento di interventi atti a garantire alla sicurezza pubblica e l’introduzione di leggi più severe sono tra le priorità della Lega per fermare anche questi atti vandalici”.

“Si tratta di un atto vandalico assurdo e vergognoso” ha commentato Matteo Rancan, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e commissario per la Lega Emilia. “Un gesto che la dice lunga sul livello di civiltà e di rispetto per l’avversario , l’idea di democrazia che hanno i nostri sfidanti alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Noi non ci facciamo comunque intimidire – ha aggiunto Rancan – convinti di avere dalla nostra parte il consenso della maggior parte degli elettori, stanchi dell’immobilismo di un centrosinistra ridotto a offendere l’avversario perché, sul terreno dei programmi e dell’idea di Paese che vogliamo realizzare, non sanno come controbattere. Atti vandalici come questi – ha concluso Rancan – ci dicono che abbiamo ragione a sostenere le nostre tesi e ci spingono ad andare avanti per realizzare i programmi con cui chiediamo il voto e la fiducia degli elettori”.