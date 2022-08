In un anno prezzi “esplosi”: a Piacenza non solo l’energia (+64 %) ma anche i servizi ospedalieri (+36 %)

In un anno i prezzi sono letteralmente “esplosi” con livelli di inflazione che in Italia non si ricordavano da diversi decenni. Se a maggio 2022 su scala nazionale la media dei prezzi è balzata al 6,8 %, a Piacenza il carovita ha galoppato un punto percentuale in più, fino al 7,9 %.

Infodata de “IlSole24Ore” ha elaborato i dati relativi all’inflazione nei diversi territori, immaginando di aver speso l’anno scorso 100 euro in un prodotto o servizio e di volere rifare l’acquisto dodici mesi dopo. Quando dovremmo sborsare oggi? A Piacenza naturalmente il conto più salato riguarda il settore dell’energia, con bollette elettriche, gas e combustili che in 12 mesi sono impennati del 64,2 %. Più o meno tutti ci siamo accorti che la componente energetica è quella che ha contribuito maggiormente all’aumento delle spese familiari. Sono anche caldi i prezzi dei servizi di trasporto e quelle connesse ai veicoli, i costi degli hotel e dei servizi di alloggio e quelli per lo svago, il divertimento e la cultura. Tutti questi hanno superato abbondantemente il più 10% rispetto all’anno scorso in Italia. A Piacenza spicca l’incremento dei servizi ospedalieri con un più 36,1 %, poi ci sono gli articoli tessili per la casa con un più 19,5 %, a seguire i mobili, arredi e tappeti con più 12,2 %, le spese di esercizio per i mezzi di trasporto con più 12,1 % e i servizi di alloggio con più 9,2 %.

Naturalmente i rincari si sono ripercossi anche sugli acquisti di generi alimentari, con un più 7,4 % nell’arco di un anno, mentre la ristorazione è cresiuta del 6,8 %. Non mancano i beni in controtendenza, perché erano già aumentati in precedenza oppure perché seguono in naturale declino storico: elettronica di consumo, computer, fotocamere e cellulari. E anche qualche sorpresa, come l’istruzione universitaria. A Piacenza l’elettronica domestica fa segnare un meno 6,5 % e anche i costi per l’università si contraggono del 3,4 %.

Grazie all’infografica qui è possibile fare i confronti tra beni e città.