Indice sportività, Piacenza 40esima in Italia. Bene rugby e volley, penultimo posto nella formazione

Piacenza guadagna dieci posizioni e balza al 40esimo posto nella classifica nazionale della sportività diffusa da Il Sole 24 Ore. L’anno scorso, infatti, la nostra città era scesa a metà classifica (50esimo posto) dopo il 42esimo raggiunto nel 2020 e nel 2019. L’indice, giunto alla sua 16esima edizione, è calcolato su 32 indicatori suddivisi in quattro categorie. È quanto emerge dalla classifica sull’indice di sportività 2022 (CONSULTALA QUI), giunta alla 16esima edizione, elaborata da PtsClas per “Il Sole 24 Ore” con l’obiettivo di definire, attraverso l’analisi incrociata di 32 indicatori suddivisi in quattro categorie (struttura sportiva, sport di squadra, sport individuali, sport e società) i territori del Bel Paese a maggior vocazione sportiva.

A livello nazionale leader nella classifica generale è Trento, davanti a Bolzano e Trieste. Quarta Cremona. In Emilia Romagna guida invece la graduatoria Bologna (14° posto assoluto), seguita da Reggio Emilia (26°), Rimini (28°), Modena (29°), Parma (35°), Ravenna (36°), Piacenza (40°), Ferrara (52°); fanalino di coda Forlì-Cesena (55°). Entrando nel dettaglio delle aree di indagine analizzate, per la nostra provincia i risultati migliori arrivano dalla categoria “sport di squadra”, con il quinto posto assoluto per il rugby (dietro a Parma, Treviso, Rovigo e Padova) e il sesto per il volley (preceduta da Macerata, Perugia, Treviso, Trento e Monza Brianza), mentre per il calcio professionistico Piacenza si colloca al 19° posto. Interessante il caso del calcio dilettanti: dopo il sesto posto del 2021 Piacenza scivola rovinosamente al 101° posto (sestultima a livello nazionale e fanalino di coda in Regione). Negli sport individuali il risultato migliore è tra i motori, dove Piacenza si posiziona all’ottavo posto. I risultati meno incoraggianti si riscontrano nella categoria “sport e società”, dove il nostro territorio è 62esimo a livello nazionale. In quest’area spicca il 105° posto (su 106) nella “formazione per lo sport“.