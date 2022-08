“Installare anche a Piacenza le dog toilet, per aiutare a mantenere più pulita la città”

Installare anche a Piacenza i distributori di sacchetti per la raccolta dei ‘bisogni’ di Fido. E’ una proposta lanciata dai consiglieri di Alternativa per Piacenza. “In diversi Comuni è diffusa la presenza di colonnine con appositi distributori gratuiti di sacchetti per la raccolta delle deiezioni solide – scrivono nella mozione Stefano Cugini e Luigi Rabuffi -. La comodità di impiego e una certa capillare distribuzione nelle zone di passaggio (centro storico, giardini pubblici, scuole, monumenti…) favorisce la diminuzione di escrementi canine nelle strade e aree verdi, riducendo i conflitti tra i padroni dei cani e il resto della cittadinanza e mantenendo più pulita e bella la città”.

Insomma, la dotazione di questi strumenti servirebbe a garantire il decoro pubblico, non solo attraverso le sanzioni già previste dal Comune di Piacenza, ma predisponendo un servizio che incentiva il senso civico e il rispetto delle norme.