“Io posto positivo”: la campagna di comunicazione ideata dai ragazzi del Gioia

“Io posto positivo”, ecco la campagna di comunicazione per un corretto uso dei media, ideata dai ragazzi della classe prima BS del liceo Gioia di Piacenza.

Un’attività svolta durante l’anno scolastico, con la supervisione delle docenti di italiano, Paola Bersani, religione, Elisabetta Malvicini, e disegno e storia dell’arte, Margherita Gazzola. I lavori prodotti dai ragazzi durante il laboratorio, che ha l’obiettivo dell’educazione alla cittadinanza digitale, sono stati diffusi dai canali social del liceo.

Si tratta di video per Tik Tok, storie per Instagram, meme, manifesti digitali. Strumenti agili per meglio raggiungere i loro coetanei.

“La classe ha affrontato un compito di realtà: ideare e realizzare una campagna di sensibilizzazione all’uso responsabile dei media. Scopo del laboratorio: educare ai media attraverso i media per promuovere negli studenti spirito critico, responsabilità e competenze sociali” si legge sul profilo instagram del liceo.

“Attività laboratoriali e cooperative learning sono state le metodologie didattiche applicate per giungere ad un prodotto, che ciascun gruppo ha realizzato dopo una fase di studio del tema da affrontare e del mezzo più adatto a veicolare il proprio messaggio”.

Tutti i lavori, corredati da schede di presentazione che rendono ragione delle scelte effettuate, sono stati pubblicati nel blog Sentieri di inchiostro