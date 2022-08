“Istituire la figura del Garante per la tutela degli animali” La proposta di ApP

“Dare effettiva operabilità, nel rispetto delle procedure di gestione, cura e adozione, al regolamento per il benessere e la tutela degli animali da compagnia, la cui approvazione ha rappresentato un’importante novità a favore dei nostri amici animali”. Lo chiedono i consiglieri comunali Stefano Cugini e Luigi Rabuffi del gruppo di Alternativa per Piacenza.

Le richieste di ApP – si legge nella mozione presentata in consiglio comunale – sono di istituire quanto prima il “Regolamento comunale per il benessere e la tutela degli animali da compagnia”, già approvato dal comune in data 13/07/2020, e la figura del Garante per la tutela degli animali, di rafforzare l’Ufficio tutela animali comunale e di garantire le funzioni di vigilanza e controllo, di cui all’art. 38 del Regolamento, avvalendosi, previa convenzione, della collaborazione di personale messo a disposizione dalle associazioni zoofile interessate, non aventi fini di lucro.