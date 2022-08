La comicità di Max Angioni a Piacenza per EstateFarnese

Fedro Cooperativa porta a Piacenza il comico Max Angioni che si esibirà domenica 28 agosto alle ore 21 presso il cortile di Palazzo Farnese nell’ambito del Festival Dal Mississippi al Po in collaborazione con il comune di Piacenza per Estate Farnese. Primo e unico appuntamento teatrale di questa stagione targata Fedro cooperativa, con il comico emergente reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2.

‘Miracolato’ andrà in scena a Piacenza domenica 28 agosto alle 21 nel cortile di Palazzo Farnese per raccontare con sferzante ironia i suoi monologhi incorniciati nella scena minimalista, in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo con uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana. La comicità diventa uno strumento, divertente ed inaspettato, per rendere accessibili argomenti apparentemente troppo sacri per concedersi all’ironia, e per divulgare le storie più antiche del mondo, filtrandole attraverso una lente leggera e brillante.

“Assecondando l’immaginazione rielaboro le mie sfighe attraverso la comicità – dice Max Angioni – uso il palcoscenico per esorcizzare la mia realtà, e per offrire uno spunto agli altri per affrontare la propria”. “Siamo felici di chiudere la nostra stagione con una sana risata – commenta Davide Rossi, presidente della cooperativa Fedro -. Ospitiamo per la prima volta, all’interno del nostro cartellone, un comico e ci sembrava un bel modo per chiudere in bellezza gli eventi estivi di Fedro Cooperativa. Ci auguriamo di poter proseguire questa splendida esperienza anche il prossimo anno con un calendario originale che incontri i gusti di molti. Crediamo fortemente nella cultura e nella sua capacità inclusiva”.

Domenica 28 agosto 2022

Ore 21 Max Angioni

Cortile di Palazzo Farnese

in collaborazione con il Comune di Piacenza per Estate Farnese

Ingresso a pagamento

15€ e prevendita

10€ e prevendita under 12 anni

MAX ANGIONI – Classe 1990, nasce come attore teatrale, formandosi all’Accademia del Comico di Milano. Nel 2019 entra a far parte del cast di Zelig Time, in cui porta in scena i suoi peculiari personaggi: Acquaman, John Snow e l’Ultimo Jedi-Skybrendnerz. Nel 2021 partecipa a Italia’s Got Talent arrivando secondo, è poi nel cast di Zelig C-Lab su Comedy Central. Successivamente affianca Giorgio Panariello e Marco Giallini nella conduzione del varietà di Raitre Lui è peggio di me, in onda in prima serata su Rai 3. Entra poi nel cast di Zelig su Canale 5 insieme a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con il personaggio di Kevin Scannamanna, approda poi alla conduzione di Natale a Casa Radio 2 con Elena Di Cioccio. Nel 2022 entra come protagonista nella casa di LOL2 su Amazon Prime Video ed è in studio a fianco a Teo Mammuccari e Belen Rodriguez nella nuova edizione de Le Iene su Italia Uno.

FEDRO COOPERATIVA – Fedro è una cooperativa sociale che organizza eventi culturali con l’obiettivo principale di incentivare la crescita culturale, la socializzazione, l’integrazione sociale attraverso due strumenti: la musica dal vivo, in particolare la musica blues, come portatrice di culture lontane nel tempo e nello spazio, e incontri letterari nazionali/internazionali che siano alla portata di tutte le fasce sociali e culturali.