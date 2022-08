La nazionale di volley si tinge di biancorosso con Scanferla, Romanò e Recine

Il libero Leonardo Scanferla, l’opposto Yuri Romanò e lo schiacciatore Francesco Recine sono tra i 14 atleti scelti dal Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi per prendere parte alla rassegna iridata in programma in Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi ha sciolto dunque l’ultimo dubbio riguardante il ruolo di libero con il biancorosso Leonardo Scanferla che parteciperà ai Campionati del Mondo. La squadra lascerà Cuneo nel pomeriggio di oggi pe raggiungere Milano dove si allenerà presso il Centro Federale Pavesi fino a martedì 23 agosto. La partenza per la Slovenia è fissata per mercoledì 24.

“Non è mai facile escludere qualche ragazzo – ha dichiarato il Commissario Tecnico Ferdinando De Giorgi – ed interrompere un sogno, soprattutto quando manca ormai poco al Mondiale, ma purtroppo il mio lavoro è anche questo. Quando faccio delle scelte queste sono sempre dettate dagli aspetti tecnici e fisici, ma naturalmente tengo in considerazione anche gli equilibri del gruppo e di conseguenza l’utilità di ogni singolo atleta per la squadra. E’ doveroso ricordare che per molti ragazzi sarà la prima esperienza in una rassegna iridata e questo è un fattore sul quale lavoreremo”.

Questi gli atleti convocati:

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò

Palleggiatori: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine