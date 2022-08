“La politica non strumentalizzi le vittime di stupro: è un’altra forma di violenza”

“Solidarietà e sostegno da tutte noi operatrici e volontarie del Centro antiviolenza di Piacenza alla signora vittima, questa mattina, di una brutale violenza sessuale nel centro storico della nostra città” scrivono in una nota le refenti del centro.

“Rispettose del dolore della vittima alla quale va un nostro abbraccio e tutta la nostra disponibilità, ci teniamo però a ribadire che: lo stupro è un reato e come tale va trattato. Lo stupro è un crimine contro la persona; accade spesso che le donne che subiscono la violenza diventino oggetti nelle mani della politica, usate per alzare i toni dello scontro e giustificare azioni xenofobe. Tutte le donne, così come gli uomini violenti appartengono a tutte le classi sociali e nazionalità. Non più persone ma strumenti, le donne vittime di stupro si vedono quindi annullate ancora e ancora. La violenza sessuale in Italia è un crimine perpetrato frequentemente e non occasionalmente, a danno di tante donne; continua invece a perpetrarsi un approccio di tipo emergenziale. Per contrastare efficacemente la violenza sulle donne bisogna agire attraverso azioni di prevenzione pensata e ragionata; bisogna crederci, informarsi, conoscere al fine di minare i presupposti culturali e sociali che ne sono alla base. Dimenticarsi del problema a clamore spento, equivale ad alimentare il silenzio di tante donne, negare le violenze e ignorare la dignità e il corpo violato della Signora che oggi è stata aggredita”.