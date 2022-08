La stagione 2022/2023 di Sitav Rugby Lyons vedrà il proprio avvio ufficiale il 17 settembre con la prima giornata di Coppa Italia, e a un mese dalla sfida al Rugby Rovigo andiamo a scoprire le date delle amichevoli prestagionali dei bianconeri. Queste sfide saranno fondamentali per preparare l’avvio della stagione e per valutare lo stato di forma della squadra. Si inizia subito con una sfida “classica” ma anche “nuova”, con la prima occasione per scendere in campo che sarà a Colorno il 27 agosto. La squadra biancorossa è una delle avversarie più affrontate e conosciute dai Lyons, con tantissime sfide che hanno infiammato il derby emiliano negli ultimi anni. Ma il Colorno quest’anno ha spinto tantissimo sulla campagna acquisti, divenendo una seria contendente allo Scudetto grazie a numerosi innesti di qualità. Un sfida subito di alto livello per i bianconeri, che misureranno le loro ambiziosi contro una delle corazzate del campionato.

Il secondo test prestagionale si terrà invece sul campo del Biella Rugby sabato 10 settembre, ultima occasione per i giocatori bianconeri di mettersi in mostra e conquistare il posto da titolari per l’avvio della stagione. L’avversario è una delle squadre più ambiziose del campionato di Serie A, una piazza in grande crescita che punta alla promozione in Peroni TOP10. Davanti ai bianconeri si staglia un mese molto intenso, in cui verrà finalizzata la preparazione in vista di una stagione da cui ci si aspetta molto in Via Rigolli. I Leoni sono pronti a scendere in campo, e la curiosità sale in tutta la famiglia bianconera.

Sabato 27 agosto: HBS Colorno v Sitav Rugby Lyons; HBS Stadium, Colorno; ore 18.00

Sabato 10 settembre: Biella Rugby Club v Sitav Rugby Lyons; Stadio del Rugby, Biella; ore 16.00

