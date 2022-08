L’abbraccio di Piacenza a Silvia Zanardi e Giacomo Carini “Orgogliosi di voi”

“Vorremmo poter scrivere questi comunicati ogni giorno. E grazie ai nostri campioni impegnati ai più alti livelli internazionali, in queste settimane, lo stiamo quasi facendo!”.

Comincia così il messaggio di felicitazioni che la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e l’assessore allo Sport Mario Dadati rivolgono “non solo a Silvia Zanardi, che oggi ha conquistato l’ennesima medaglia, un oro meritatissimo in coppia nella prova Madison, a suggellare un Europeo per lei straordinario, ma anche a Giacomo Carini, che il podio lo ha sfiorato dando il massimo, battendo il proprio record personale in una finale che ci ha emozionati e reso orgogliosi. Grazie a entrambi: guardando alle vostre grandissime prove aspettiamo, continuando a fare il tifo, Andrea Dallavalle in pista domani”.