“L’argento di Dallavalle conferma la grande stagione dello sport piacentino”

“La scorsa estate, con la partecipazione di due atleti piacentini e di un piacentino d’adozione alle Olimpiadi di Tokyo, ci siamo tutti inorgogliti e giustamente esaltati per le loro straordinarie prestazioni. Pensavamo forse di aver raggiunto l’apice, ma a distanza di un solo anno lo sport piacentino è nuovamente tornato al centro dell’attenzione internazionale grazie agli eccezionali risultati conquistati, in questi ultimi giorni, da Silvia Zanardi, Giacomo Carini e Andrea Dallavalle. Risultati a cui, per vicinanza cronologica, è doveroso aggiungere anche quelli conquistati da Giuseppe Rossi, fresco campione europeo di motonautica della F. 500, da Maria Sole Perugino, neo campionessa mondiale di canottaggio Under 23 nel quattro di coppia, da Marco Pietralunga, per ben tre volte sul primo gradino del podio tricolore nel nuoto pinnato, e da un altro piacentino d’adozione, Adrian Gumanita, campione italiano di pattinaggio downhill”.

E’ quanto sottolinea Robert Gionelli, Delegato Provinciale CONI. “Risultati di grande prestigio – prosegue -, figli dell’encomiabile lavoro svolto dalle tante Associazioni sportive dilettantistiche piacentine, dai loro dirigenti e dai loro tecnici capaci di far crescere all’ombra del Gotico grandi campioni sportivi, ma anche di lavorare e di impegnarsi per migliorare il percorso di crescita dei tantissimi giovani che, pur senza arrivare a traguardi così prestigiosi, hanno saputo arricchire la propria vita con lo sport. I complimenti, meritati, ad Andrea Dallavalle per questa straordinaria impresa sportiva, e un caloroso e grande ringraziamento ai tanti volontari piacentini che mettono il loro tempo, la loro dedizione e la loro passione al servizio dello sport piacentino”.