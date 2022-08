“L’argento europeo di Esteban Farias, un tributo alla tenacia e al coraggio di un grande atleta”

“L’argento europeo di Esteban Farias è un tributo alla determinazione, alla tenacia, alla forza di volontà di un atleta che non ha mai mollato, riprendendosi quel podio internazionale che un anno fa gli era stato negato da un grave problema di salute, impedendogli di partecipare alle Olimpiadi”. La sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e l’assessore Mario Dadati, nel congratularsi con il campione di paracanoa, sottolineano come “il suo percorso verso la medaglia conquistata a Monaco sia non solo motivo d’orgoglio, ma anche un esempio prezioso per tutti coloro che, nello sport come nella vita, devono trovare il coraggio e la grinta per superare le difficoltà”.