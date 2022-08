Lavori alla rete fognaria, limitazioni alla viabilità in via Genocchi

Il Comune di Piacenza informa che per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete fognaria, a cura di Ireti Spa, il tratto di via Genocchi compreso tra l’intersezione con via Roma e quella con via Gregorio X sarà oggetto di limitazioni al traffico da lunedì 29 agosto a mercoledì 14 settembre compreso. Nel periodo in questione, sarà istituito il divieto di circolazione con la sola eccezione dei residenti e fruitori di posti auto privati, che potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in base all’avanzamento del cantiere. Varrà per tutti, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato.