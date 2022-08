Lavori nel centro abitato di Cortemaggiore, cambia la viabilità

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore e la Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda, nel centro abitato di Cortemaggiore.

Data la “necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli”, e “al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo”, si dispongono: la deviazione della circolazione stradale lungo la nuova intersezione a rotatoria in fase di costruzione, in corrispondenza dell’intersezione tra la Strada Provinciale n. 587R di Cortemaggiore e la Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda, nel centro abitato di Cortemaggiore, a partire dal giorno 5 agosto, per tutte le categorie di veicoli; l’istituzione, in corrispondenza dell’intersezione di cui al punto precedente, della circolazione a rotatoria per tutte le categorie di veicoli, stabilendo che i veicoli in rotatoria hanno la precedenza e i veicoli provenienti dai rami di accesso devono dare la precedenza (rotatoria alla “francese”); l’istituzione della limitazione della velocità a 30 km/h.