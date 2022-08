Lavoro occasionale, ecco l’app piacentina che fa incontrare domanda e offerta

Semplificare e rendere accessibile a tutti la possibilità di lavorare in modo saltuario e autonomo, aiutando chi ha bisogno di trovare la persona giusta per svolgere un lavoro che non saprebbe portare a termine in autonomia: è l’obiettivo di “Nimbo” – app ideata dai piacentini Matteo Bonfanti e Alessandro Peveri – che vuole puntare i riflettori sulle opportunità che il lavoro occasionale mette a disposizione di tutti.

“La piattaforma – spiegano gli ideatori – crea il match fra annunci di richiesta ed annunci di offerta di lavoro temporaneo usando algoritmi di intelligenza artificiale. Permette, inoltre, la creazione di annunci attraverso l’interazione con una chat intelligente e guidata”. La start-up si rivolge a due tipologie di utente: il richiedente, colui che ha bisogno di un aiuto per svolgere una determinata mansione; il lavoratore, colui che ha le capacita per svolgere una determinata mansione e tempo libero da dedicare. Nimbo ha lanciato la versione beta, di test, della piattaforma su Piacenza, dove ha raccolto 300 utenti. A seguito della vittoria regionale del bando per start-up innovative POR- FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020, la piattaforma verrà lanciata in tutta Emilia-Romagna entro il 2022.

La tecnologia e il concept di Nimbo – La tecnologia di Nimbo è basata per fornire all’utente la massima semplicità di utilizzo, sviluppando un’App, da pochi giorni disponibile sugli store iOS e Android, e un sito-web dotati di ChatBot e intelligenza Artificiale. Il ChatBot permette di creare un annuncio di un lavoro occasionale, attraverso una chat guidata, al fine migliorare l’interazione con l’utente, aumentando l’intuitività, la velocità e rendendo il processo di creazione dell’annuncio piacevole, abbattendo quel rapporto freddo e informale tipico dei servizi on-line. L’intelligenza artificiale, con algoritmo proprietario, rende automatico l’abbinamento tra domanda e offerta di lavori occasionali, agendo in base a parametri affini per consigliare il matching più appropriato.

