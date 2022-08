Le “Notti di S. Chiara” chiudono i live con Anggun e North Sea Radio Orchestra

“LE NOTTI DI SANTA CHIARA”: ANGGUN E NORTH SEA RADIO ORCHESTRA CHIUDONO IL CARTELLONE DI EVENTI DAL VIVO. A SETTEMBRE LA MOSTRA DI FOTOGRAFIE DI PROSPERO CRAVEDI – Chiude all’insegna della grande musica il cartellone di spettacoli live Le notti di Santa Chiara. Nell’ex convento sullo Stradone Farnese, gli appuntamenti organizzati dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano con le realtà culturali piacentine propongono i concerti di Anggun e della North Sea Radio Orchestra.

Il 9 settembre si aprirà poi la grande mostra Prospero Cravedi – Tempi e volti di una comunità, a cura di Paolo Barbaro del Centro Studi e Archivio della comunicazione dell’Università di Parma; già presentata da alcuni pannelli allestiti in anteprima, la mostra sarà aperta fino al 15 ottobre con ingresso gratuito.

Giovedì 4 agosto – ore 21

Concerto

ANGGUN

(ingresso a pagamento)

Considerata l’artista asiatica che ha realizzato più vendite al di fuori del proprio continente, Anggun è la cantautrice indonesiana, naturalizzata francese, che alla fine degli anni Novanta è riuscita ad imporsi in tutto il mondo con la hit mondiale Snow in the desert. Torna in Italia dopo molti anni, per raccontare attraverso i suoni la metamorfosi di questi tempi. L’evento si svolge in collaborazione con Fedro; biglietti disponibili su TicketOne o acquistabili in cassa la sera del concerto. Per info tel. 366 2893801, mail info@fedrocooperativa.com. In caso di maltempo il concerto si terrà all’auditorium di XNL Piacenza (via Santa Franca, 36).

Domenica 7 agosto – ore 21.30

Concerto

NORTH SEA RADIO ORCHESTRA

John Greaves & Annie Barbazza

play FOLLY BOLOLEY

songs from Robert Wyatt’s Rock Bottom

(ingresso gratuito)

Uno dei più grandi album degli anni Settanta, il capolavoro di Robert Wyatt, è stato splendidamente riscritto per orchestra da Craig Fortnam per la sua North Sea Radio, insieme al fondatore degli Henry Cow John Greaves (basso e voce) e Annie Barbazza, cantante solista. L’evento si svolge in collaborazione con Novecento. Per informazioni, prenotazioni e ritiro dei biglietti omaggio: Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia 13) da lunedì a venerdì ore 9-13 e 14-18 Tel. 0523 311111 mail: info@lafondazione.com. In caso di maltempo il concerto si terrà all’auditorium di XNL Piacenza (via Santa Franca, 36).