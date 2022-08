Le “Storie di donne dipinte” di Graziana Rossi alle Serate letterarie di Travo

Mercoledì 24 agosto a Travo, ospite delle Serate letterarie Giana Anguissola sarà la piacentina Graziana Rossi che presenterà il suo libro Storie di donne dipinte (LIR edizioni) in dialogo con il giornalista Mauro Molinaroli. La presentazione del libro si terrà nella piazzetta dell’asilo di via Borgo Est alle ore 21,15.

Storie di donne dipinte ripercorre le storie di 19 donne rese eterne dall’arte di grandi maestri della pittura. L’idea del libro nasce durante un viaggio che Graziana Rossi compie lungo il Bel Paese, dalla Sicilia a Milano. Visitando musei e pinacoteche, Rossi rimane colpita da alcuni ritratti di donna, opere molto conosciute di grandi artisti. Queste “donne dipinte” appartengono a epoche storiche diverse, alcune sono molto famose, altre sono rimaste nell’oblio. Tutte però hanno contribuito al lento e tortuoso percorso che nei secoli ha portato all’emancipazione femminile. Da Artemisia Gentileschi all’Annunciata di Antonello, da Lucrezia Borgia a Giulia Farnese, da Cleopatra a Francesca da Rimini fino alla Giuditta del Klimt, il libro offre un interessante e documentato racconto della vita di diverse donne, insieme a utili spunti per una migliore comprensione delle opere di cui sono protagoniste.

Le Serate Letterarie Giana Anguissola termineranno la prossima settimana con una tre giorni di appuntamenti durante la quale si svolgerà anche la premiazione del Concorso letterario nazionale Giana Anguissola di romanzi e racconti per ragazzi in programma per sabato 3 settembre. Si comincerà giovedì 1° settembre con Il circo delle nuvole di e con Gek Tessaro, uno spettacolo dedicato in particolare a bambini e ragazzi. Autore e illustratore tra i più apprezzati della sua generazione, Tessaro darà vita al suo “teatro disegnato”, illustrando in diretta il racconto con l’utilizzo della lavagna luminosa. Venerdì 2 sarà la volta dello spettacolo teatrale Priscilla – la magia sulle punte, tratto da uno più famosi romanzi di Giana Anguissola e portato in scena dalla compagnia teatrale Chez Actors e dall’Accademia di danza Domenichino da Piacenza. Sabato 2, dopo l’evento di premiazione al quale interverranno il pedagogista Daniele Novara (presidente di giuria) e la direttrice della Rivista Andersen Barbara Schiaffino, la serata proseguirà con la proiezione del docufilm del regista Roberto Dassoni Con tanto coraggio… e una piccola bugia incentrato sulla vita e sulle opere di Giana Anguissola.

Le Serate letterarie e il Concorso Giana Anguissola sono promosse dal Comune di Travo, patrocinati dal Ministero dei Beni culturali e dalla Regione Emilia-Romagna e sostenute dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Partner organizzativi: cooperativa Educarte e Travolibri.