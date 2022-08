“Le urla al mattino e la violenza nella nostra strada tranquilla. Immediato l’intervento della polizia”

E’ stato più volte ringraziato, ieri, per la tempestività dimostrata nel chiedere l’intervento della polizia, mentre nella strada sotto casa sua si stava consumando una violenza contro una donna, una signora di origine ucraina. E’ il cittadino piacentino che, anche grazie ai video girati mentre era al telefono con il centralino della Questura, ha consentito l’arresto del responsabile, un 27enne richiedente asilo della Guinea.

“Ero probabilmente in una fase di dormiveglia quando le urla di una donna e un voce maschile mi hanno spinto ad affacciarmi alla finestra – racconta -. All’inizio non ho capito cosa stesse succedendo, pensavo a un litigio, ma ben presto mi sono accorto che l’uomo stava aggredendo una signora. Ho quindi chiamato il 113, riprendendo la scena con il mio cellulare. Nel corso della telefonata con la Questura ho subito voluto far comprendere che era in atto una violenza carnale, sporgendo al di fuori della finestra il telefono, per far sentire loro le urla. Ho atteso in casa, come mi hanno detto di fare gli operatori e l’intervento delle volanti – spiega – è stato immediato: in pochissimi istanti sono arrivati gli agenti che hanno fermato l’uomo e lo hanno portato via, mentre altri hanno soccorso la donna in stato di choc”.

Un episodio gravissimo avvenuto, sottolinea il residente “avvenuto in una via del centro storico, in una zona che posso definire da sempre una strada tranquilla e in questo periodo estivo ancora di più”.

“Gli agenti – conclude – hanno raccolto le mie dichiarazioni e acquisito i filmati che avevo girato. E sono stati proprio questi video a permettere la totale ricostruzione di quanto è successo e a inchiodare l’uomo per quello che ha fatto”.