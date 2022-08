Linea verde alla Pallavolo San Giorgio con Stella Amadei

La società Pallavolo San Giorgio comunica di aver trovato l’accordo con il giovane libero Stella Amadei. Nata a Fidenza il 21 dicembre 2006, il nuovo innesto della formazione di coach Matteo Capra proviene dal settore giovanile della Canottieri Ongina.

“Sono molto contenta – le sue prime parole – che la Pallavolo San Giorgio creda nelle mie capacità. Ho deciso di iniziare questa nuova avventura perchè credo che possa migliorare le mie capacità ed il mio gioco. Non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti, consapevole che sarà un anno impegnativo e sono sicura che le soddisfazioni mi aiuteranno a crescere”. “L’avevo notata insieme a coach Capra alle finali territoriali Under 18 – spiega il direttore sportivo Massimo Gregori -. Ci ha dato delle belle impressioni. Per Stella sarà un anno di crescita e di studio del ruolo ma siamo sicuri che potrà ritagliarsi i suoi spazi. Con Galelli formerà una della coppie più giovani del campionato, la media è di 17 anni, e sono convinto che la mancanza di esperienza sarà sopperita dalla voglia di migliorarsi”.

L’arrivo di Stella Amadei si aggiunge a quelli di Valentina Guccione e Beatrice Erba ed alle conferme di Micaela Perini, Valentina Zoppi, Chiara Tonini, Giulia Gilioli e Greta Galelli oltre al ritorno di Alessia Arfini.

Pallavolo San Giorgio, stagione 2022/2023, serie B2

Alzatrice: Micaela Perini (confermata), Beatrice Erba (nuova, Busnago). Opposta: Chiara Tonini (confermata). Schiacciatrici: Alessia Arfini (nuova, New Volley Ripalta), Giulia Gilioli (confermata). Centrali: Valentina Zoppi (confermata), Valentina Guccione (nuova, Pallavolo Alsenese). Libero: Greta Galelli (confermata), Stella Amadei (nuova, Canottieri Ongina). Allenatore: Matteo Capra (confermato).