“Lista Democratici e Progressisti la nuova vera proposta per le prossime elezioni”

Martedì 2 agosto si è riunita l’assemblea degli iscritti di Articolo Uno di Piacenza per preparare la

prossima campagna elettorale del 25 settembre. “Pur condividendo – scrivono in una nota – la scelta nazionale di dar vita come cofondatori insieme al Partito Democratico e ad altre forze politiche e civiche, alla lista Democratici e Progressisti, l’assemblea di Articolo Uno Piacenza ha messo in evidenza la volontà di caratterizzare dal punto di vista programmatico la proposta politica da presentare come piattaforma elettorale. La proposta della lista Democratici e Progressisti è il vero fatto nuovo di questa campagna elettorale che consentirà di affermare una nuova politica per dare dignità al lavoro, per un salario minimo, per una riforma fiscale di tipo progressivo e contro le diseguaglianze sociali”.

“Pertanto – concludono – si ritiene necessario e utile costituire, a livello provinciale, un coordinamento della lista Democratici e Progressisti che, oltre ai partiti e associazioni che l’hanno promossa a livello nazionale, coinvolga fin da subito le diverse liste civiche che sono presenti nella nostra provincia e gli amministratori locali, al fine di rafforzare la proposta politica e programmatica della lista dei Democratici e Progressisti”.