Little League Baseball, la selezione di Agosti rimonta contro l’Australia e sfida gli antillani di Curacao

La Selezione dell’Emilia-Romagna, che rappresenta l’Europa alle Little League World Series in corso in Pennsylvania (USA), scrive un’autentica pagina di storia battendo 12-7 gli australiani di Brisbane e allungandosi la vita nella più prestigiosa manifestazione al mondo di baseball giovanile. In 75 anni di storia del torneo, una squadra italiana non era mai riuscita a fare così tanta strada. Ciò è stato possibile grazie ad una partita fatta di grinta ed irriducibilità.

Il piacentino Mattia Agosti, esterno sinistro per tutti e sei gli innings, insieme ai suoi compagni è stato protagonista di una clamorosa rimonta dopo che la squadra si era trovata sotto 5-0 dopo due innings. Quattro punti al terzo attacco rimettevano tutto in gioco tanto che dopo quattro innings le due squadre si ritrovavano in parità sul 6-6. Il colpo del ko arrivava al 5° con un big-inning da 6 punti che rompeva gli equilibri. Sul 12-6 il team Europe tamponava le repliche australiane che producevano un solo punto all’ultimo attacco. Ne usciva così una vittoria sulla quale, dopo un avvio da dimenticare, in pochi avrebbero scommesso. Sul fronte individuale riportiamo il tabellino del nostro Agosti che parla di uno score nel box di battuta fatto di una base per balls, una volata e due strike-out. Il cammino prosegue oggi, domenica ( al Volunteer Field inizio ore 9, le 15 in Italia), contro gli antillani di Curacao che alle LLWS rappresentano la Caribbean Region. Anche stavolta chi perde esce dalle World Series.