Lo scippatore piacentino “in vacanza” in riviera, la polizia lo arresta in campeggio

Lo hanno arrestato gli agenti di polizia di Cesenatico, dopo che si era reso irreperibile da Piacenza: gli investigatori ritengono che sia l’autore diversi scippi di persone anziane. Si tratta di un 29enne residente in provincia di Piacenza con numerosi precedenti e sulle spalle un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Piacenza.

Proprio per questo il 29enne si sarebbe allontanato dalla sua abitazione non facendosi più trovare: la questura di Piacenza aveva segnalato la possibilità che il ricercato si fosse spostato sulla riviera romagnola, allo scopo di confondersi con i tanti turisti presenti. Ed effettivamente gli agenti di Cesenatico lo hanno individuato in un camping di Gatteo Mare, dove aveva piazzato un tenda.

La perquisizione della tenda ha portato al ritrovamento di capi di vestiario riconducibili ad alcuni dei colpi che sono attribuiti all’uomo. Il 29enne è stato così accompagnato a Piacenza e messo agli arresti domiciliari.