Logistica a Gossolengo, ApP “Tutelare i cittadini delle frazioni vicine a Piacenza”

Piano logistico a Gossolengo, Alternativa per Piacenza presenta un’interrogazione per chiedere alla sindaca Tarasconi quali misure intenda adottare per contrastare l’intervento. Per ApP si tratta di “tutelare i residenti della Besurica, Vallera e lungo strada Regina a Quarto dall’incremento di traffico pesante e relativo inquinamento” che questo insediamento porterebbe con se’.

“La Sindaca – scrivono i consiglieri di ApP nell’interogazione – ha espresso in modo netto, durante la campagna elettorale, la ferma volontà di contrastare l’inquinamento atmosferico nell’area del Comune. Già nello scorso mandato, dal riscontro ad accesso agli atti PG 123680/2021 (21 ottobre 2021), è

emerso che “il Comune di Piacenza non è stato coinvolto nella procedura di approvazione

concernente le previsioni di Polo logistico sul territorio comunale di Gossolengo”, a testimonianza

della superficialità con cui la parte politica ha trattato la partita, nonostante le ricadute sul

territorio del capoluogo e sulla qualità della vita dei suoi residenti”. I consiglieri di ApP concludono chiedendo “quali interventi si intendono avanzare, con quali interlocutori e in che tempi per avere tutte le assicurazioni possibili finalizzate a evitare l’insediamento logistico in oggetto”.