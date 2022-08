Luci spente per 15 minuti, i commercianti protestano contro il caro bollette

“Mercoledì 31 agosto tutti i commercianti e titolari di pubblici esercizi sono invitati a partecipare ad un’iniziativa simbolica contro il caro energia: lo spegnimento delle luci delle loro attività per 15 minuti a partire dalle ore 12”. Lo spiega Unione Commercianti di Piacenza con una nota. Contestualmente alla protesta si svolgerà una conferenza stampa delle associazioni di categoria: sarà l’occasione – spiegano – per sottoporre alla politica e alle istituzioni, richieste e proposte per far fronte alla crescita inarrestabile del costo dell’energia.

“Il caro energia sta diventando l’emergenza prioritaria per le ripercussioni sulle imprese del terziario e sull’inflazione. Serve una risposta europea per contrastare questi rincari e introdurre un tetto al prezzo del gas. Ed è necessario che il Governo rinnovi e rafforzi i crediti d’imposta per le imprese non “energivore” e non “gasivore” e riduca gli oneri generali di sistema e le accise sui carburanti” interviene il Presidente di Unione Commercianti Piacenza Raffaele Chiappa condividendo il recente intervento del Presidente Nazionale Carlo Sangalli.