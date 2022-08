Lultimaprovincia arriva a Castelsangiovanni con “Orlando Furioso” di Collettivo Clown, in programma stasera, 27 agosto, alle 21 in piazza Casaroli, ingresso gratuito. Il Collettivo Clown in scena alle prese con un canovaccio di Commedia dell’Arte grazie alla collaborazione artistica del Maestro Carlo Boso. Venite gente a rivivere l’intramontabile dramma eroicomico de Orlando Furioso: le donne i cavalier l’arme e gli amori, saranno garantiti risate e batticuori.

Lo spettacolo ha debuttato ufficialmente il 20 gennaio 2019 al Teatro Rosetum. Si è già esibito presso Atelier del Teatro e delle Arti, Mare Culturale Urbano di Milano, al Teatro Binario 7 di Monza, nella stagione di Beata Basiglio, alla XXIV ed. de Le Strade del Teatro Festiva a Robecco sul Naviglio, Festival dei Diritti di Passirano-BS, Festival Here-X alla Cavallerizza Reale di Torino, Strada Festival di Brescia, Festival Collinarea di Lari (PI), Festival Internazionale di Volterra (PI) Festival del Giullare di Milano, e in tante piazze italiane! Lo spettacolo nasce dall’incontro tra il Collettivo Clown e Carlo Boso, grazie al quale si avvia una sperimentazione per la fusione tra le tecniche di scrittura e messa in scena della commedia dell’arte e il clown contemporaneo.

Tutti pronti, quindi, per lo spettacolo di e con Irene Arpe, Luca D’Addino, Ambra Chiara Falcone, Riccardo Marinelli, Francesco Zamboni – regia Dadde Visconti – oggetti e costumi Marco Giacomini – con la collaborazione artistica di Carlo Boso. La rassegna Lultimaprovincia è curata da Manicomics Teatro, con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano.