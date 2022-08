Lultimaprovincia fa 31 e tocca tutte le vallate di Piacenza: 17 spettacoli in 13 Comuni

Lultimaprovincia Festival fa 31 e tocca tutte le vallate di Piacenza: 17 spettacoli in 13 Comuni, dal 14 agosto al 10 settembre. Sono i numeri dell’edizione 2022, la 31esima, del festival di teatro di strada e circo contemporaneo promosso da Manicomics, con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

“Si tratta – ha ricordato Robert Gionelli, consigliere di amministrazione della Fondazione – di una delle rassegne più longeve della nostra provincia, che ha il valore aggiunto di portare cultura e arte su tutto il territorio. Oggi fare cultura vuole dire avere il coraggio di andare oltre, per ripartire nel segno della bellezza”. Rolando Tarquini dei Manicomics ha ringraziato “la Fondazione che, anche nel rinnovo degli organi, ha deciso di sostenerci di nuovo, promuovendo anche Manicomics Hub che raccoglie tutte le iniziative che promuoviamo, non solo in ambito artistico ma anche pedagogico e sociale. Lultimaprovincia è un festival di teatro e circo contemporaneo, con compagnie giovani che vengono anche dall’estero e lavorano sulle tecniche del circo senza animali, lavorando sulla corporeità e la comicità in modo diverso da quello tradizionale, mettendo in scena spettacoli rivolti ai grandi e ai piccoli”.

La parola è poi passata a Paolo Pisi dei Manicomics. “In tutto saranno proposti 17 spettacoli in 15 location differenti – spiega – presenti in 13 Comuni della provincia, raggiungendo tutte le vallate della provincia di Piacenza. L’organizzazione del festival è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione e dei singoli Comuni, oltre a un sostegno della Regione”.

La prima rappresentazione si terrà il 14 agosto in piazza Combattenti alle 21, a Nibbiano. Si tratta di uno spettacolo di circo contemporaneo, “Street Show” della compagnia Petit Cabaret 1924, con la regia Romeo Matteo Zanaboni. L’ultima è in programma a Carpaneto, il 10 settembre, alle 21 con “Attento si scivola” della compagnia Fratelli Caproni.

