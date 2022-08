Il festival Lultimaprovincia dei Manicomics fa tappa a Travo il 17 agosto. Per il secondo appuntamento della rassegna il programma raddoppia. Due gli spettacoli previsti in serata, Rex della compagnia Chilowatt Electric Company (alle 21) e On the road, della Compagnia Artemakia (alle 22). Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti. Ecco la presentazione degli spettacoli.

17/08/22 TRAVO Piazzetta dell’Asilo ore 21.00

«REX» Compagnia Chilowatt Electric Company

di e con L. Cavallari

teatro circo contemporaneo

E se Nicola Tesla fosse stato un musicista o un giocoliere?

REX è uno spettacolo ispirato alla figura dello scienziato Tesla.

Un bizzarro inventore mette in mostra le sue folli invenzioni. Tra inquietudine comicità e stupore, le dimostrazioni si susseguono una dopo l’altra mettendo sempre più in luce la personalità di un personaggio che sembra trovarsi più a suo agio in mezzo alle sue diavolerie che con altri esseri umani.

Un campionatore ad acqua attivato dal pubblico, persone trasformate elettricamente in strumenti musicali, giocoleria con acqua fluorescente ad alta pressione, manipolazione di bastoni e tanto borotalco per uno spettacolo intimo, dove musica dal vivo e manipolazione di oggetti sono linguaggio di un viaggio sorprndente.

REX è uno spettacolo dai toni orinici. L’atmosfera intima lascia entrare chi guarda in un ambiente nuovo dove non c’è piu confine tra performer e spettatore.

È adatto a tutte le età e pubblico internazionale.

Uomini e tecnologia hanno una relazione davvero unica. Sono così diversi tra loro eppure così legati. Sarà questa diversità a creare situazioni speciali ?! Perfezione ed imperfezione coesistono in un equilibrio impossibile che sorprende continuamente.

17/08/22 TRAVO Piazza Trento ore 22.00

«On the road» Compagnia Artemakia

regia di Milo Scotton

circo contemporaneo

Ideato da Milo Scotton – Liberamente ispirato dal libro “On The Road” di Jack Kerouac – Regia e Drammaturgia: Milo Scotton – In Scena: Compagnia ArteMakìa

Cinque personaggi oppressi dalla società in cui vivono desiderano fuggire, viaggiare o semplicemente scoprire dove li porterà un soffio di vento. Intraprendono così un viaggio per ritrovare sé stessi. La strada che percorrono diventa metafora di un vissuto universale. Liberamente ispirato a Jack Kerouac.

La Compagnia

ArteMakìa non è solo una compagnia, è un’idea, un obiettivo da raggiungere, un sogno

nato dalla volontà, dalla capacità e dalla creatività dell’artista e regista Milo Scotton.

L’importante unione e collaborazione, durata più di dieci anni, con Olivia Ferraris ha generato una serie di produzioni di valenza nazionale ed internazionale per cui ArteMakìa raccoglie tutto quello che il duo Milo&Olivia ha prodotto con successo dal 2006 ad oggi, per proiettarsi in un progetto innovativo, non solo con l’entusiasmo delle idee e del talento, ma soprattutto con le competenze derivanti da una solida esperienza maturata nel campo dello spettacolo dal vivo.

ArteMakìa è un progetto di ampio respiro che intende valorizzare il circo contemporaneo come impulso alla vita, alla speranza, perché la prestanza fisica degli artisti può unirsi ad un umorismo che fa riflettere in modo più leggero e dona evasione pura, in modo del tutto nuovo.