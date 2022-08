Malore improvviso, si accascia a terra: 51enne trasportato a Parma in gravi condizioni

Si è accasciato a terra, colto da un improvviso malore: sono gravi le condizioni di un uomo di 51 anni, trasportato d’urgenza dall’eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma. E’ accaduto nel pomeriggio del 4 agosto, poco dopo le 16, nella frazione di Rezzanello di Gazzola (Piacenza), dove l’uomo si è improvvisamente sentito male: le persone che in quel momento si trovavano con lui hanno dato l’allarme e immediati sono scattati i soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedellolio, in postazione a Rivergaro, l’auto infermieristica del 118 e l’elisoccorso decollato da Parma.

Al 51enne, in stato di incoscienza, sono state portate le prime cure da parte dei sanitari, prima del trasporto in elisoccorso all’ospedale Maggiore della città ducale in codice rosso.