Malore sul camion, grave 38enne soccorso dall’eliambulanza

Sono gravi le condizioni di un uomo di 38 anni colto da un improvviso malore mentre si trovava a bordo un camion in sosta in un piazzale nelle vicinanze del casello autostradale di Fiorenzuola (Piacenza), in località Barabasca. I soccorsi sono scattati nel pomeriggio del 10 agosto. Secondo quanto si è appreso, è stato l’autista del mezzo pesante a dare l’allarme, dopo che il 38enne – un collaboratore della stessa ditta dell’autotrasportatore, sulla base di quanto riferito – si è sentito male: sul posto si sono portati i sanitari del 118 con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val d’Arda e l’autoinfermieristica del 118 ed è stata attivata anche l’eliambulanza, decollata dall’aeroporto di Brescia-Montichiari. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in volo in codice rosso all’ospedale di Cremona, dove si trova ricoverato.