Maltempo e temporali, scatta l’allerta “gialla” in tutta l’Emilia Romagna

Nuova allerta per rischio temporali. L’avviso, diffuso dalla protezione civile regionale, è di colore giallo per l’intera Emilia Romagna: è in vigore per la giornata di domenica 7 agosto. “Dalle prime ore di domenica – si legge – è previsto il transito di un sistema di temporali dalle province occidentali verso quelle orientali, con precipitazioni localmente intense e con possibili effetti e danni associati”.

Le previsioni di Arpae parlano di “precipitazioni più intense sulle zone di pianura”, con “tendenza a schiarite nel corso della giornata ma con attività cumuliforme con rovesci e temporali sparsi sui rilievi emiliani. Nella notte possibile un nuovo impulso temporalesco sul settore occidentale”. Le temperature saranno in generale flessione, più marcata nei valori massimi che si attesteranno tra i 27 e 29 gradi.