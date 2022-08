Maltempo. Tagliaferri (Fdi): “La Regione intervenga per i danni registrati negli ultimi giorni”

“Quali interventi, economici e non solo, la Regione intenda attuare a sostegno dei comuni colpiti, in quali passaggi e con quali tempistiche?”. A chiederlo il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri e il gruppo di Fratelli d’Italia in Regione con un’apposita interrogazione in cui elenca alcuni dei danni registrati fino ad ora: particolarmente colpite le zone della bassa ferrarese, della pianura modenese e della Valdarda nel piacentino, ma a queste zone vanno ad aggiungersi anche i danni registrati in provincia di Parma, soprattutto nella zona dell’alta val Taro.

Tra abitazioni con tetti scoperchiati, crolli di alberi e gru, aviosuperfici gravemente danneggiate e gravi ripercussioni al settore agricolo, la prima conta dei danni sembra essere particolarmente pesante e da questa situazione trae origine l’atto ispettivo che chiede aiuti non solo economici per i comuni colpiti dall’ondata di maltempo.